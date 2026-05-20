Путин и Си Цзиньпин встретились за чаем после официальных переговоров

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились за чаем после официальных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, за чаем лидеры России и Китая обсудят актуальные международные вопросы, включая темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом и его недавний визит в Пекин.

Уточняется, что чаепития Путина и Си в ходе визитов в Китай уже стали традицией. При этом беседа проходит в узком кругу и закрытом режиме, на нее приглашены лишь по четыре члена делегации с каждой стороны. С российской стороны в ней принимают участие Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были полезными и продуктивными. Российский лидер подчеркнул, что вместе с Си они «поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества».