Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:41, 20 мая 2026Путешествия

Пробка из 300 альпинистов на Эвересте попала на видео

На Эвересте образовалась пробка из альпинистов из-за хорошей погоды
Елизавета Гринберг (редактор)

Пробка из 300 альпинистов, среди которых есть россияне, образовалась на Эвересте и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на горе буквально не протолкнуться из-за количества скалолазов. Это произошло из-за хорошей погоды 20 мая. Ради восхождения именно в этот день туристы устремились в высотные лагеря у подножья Эвереста еще в середине мая.

Ранее два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Ками Рита Шерпа покорил его в 32-й раз, а Лхакпа Шерпа показала выдающийся результат среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали «страшилкой против вертолетов»

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Бывший депутат ответит за взрыв на заправке в Пятигорске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok