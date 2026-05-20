17:29, 20 мая 2026

Пчеловоды раскрыли причины гибели пчел в России

Анна Харитонова

Основная причина массовой гибели пчел в России — использование аграриями токсичных препаратов для обработки земель, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Михеев связал гибель пчел в России с потравами (обработкой почв от сорняков, болезней и вредителей), а также с завозом больных пчел из стран Средней Азии. И хотя завоз недавно был приостановлен, вопрос с аграриями остался нерешенным, посетовал глава союза.

«Мы предлагаем аграриям постепенно переходить к биопрепаратам — так мы и улучшим экологию, и сохраним популяцию пчел», — поделился Михеев. Он указал, что для этого аграриям нужна поддержка государства.

Председатель Союза пчеловодов России напомнил, что полное исчезновение пчел повлечет за собой катастрофические последствия вплоть до вымирания планеты. Поэтому пчеловоды в попытках решить проблему переходят на разведенческие пасеки.

Массовая гибель пчел происходит в последние годы в разных странах мира. Так, в США утрачено от 60 до 80 процентов пчелиных семей. В России с 2015 по 2024 год их число уменьшилось с 3,4 миллиона до 2,5 миллиона. В китайской провинции Сычуань популяция сократилась на 80 процентов из-за пестицидов, из-за чего урожайность упала как минимум на 40 процентов.

Всемирный день пчел отмечается 20 мая. Он должен привлечь внимание к роли, которую играют медоносные пчелы в природе.

Ранее в России потерялись две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами.

