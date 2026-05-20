18:25, 20 мая 2026

Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

Никита Савин
Ричард Глоссип (в центре). Фото: Nick Oxford / AP

В США отменили смертный приговор жителю штата Оклахома, который провел в тюрьме 29 лет. Об этом пишет Daily Star.

Ричард Глоссип вышел на свободу под залог в четверг, 14 мая. Мужчина находился в тюрьме с 1997 года и был трижды спасен от казни в последний момент. Его арестовали в январе 1997-го по обвинению в организации расправы над отельером Барри Ван Тризом. Предпринимателя забил бейсбольной битой сотрудник его отеля Джастин Снид. Он признался в преступлении, однако заявил, что организовал его Глоссип, который ранее тоже работал на Ван Триза и якобы хотел скрыть крупное хищение. Снид также утверждал, что бывший коллега посулил ему 12 тысяч долларов (855 тысяч рублей по современному курсу) за расправу.

Мужчину приговорили к высшей мере наказания в 1998 году, однако в 2001-м приговор отменили. В 2004-м состоялся новый процесс, в ходе которого Глоссипа снова признали виновным и восстановили прежний приговор. В 2015-м мужчину даже привезли в камеру, чтобы сделать смертельную инъекцию. Однако выяснилось, что в тюрьме нет предписанных законом препаратов, и экзекуцию отложили. Глоссип еще дважды избегал смерти в последний момент, успев съесть последний обед. Всего дату казни ему назначали девять раз.

Все это время защита американца добивалась его освобождения, настаивая, что Снид расправился с Ван Тризом во время неудачной попытки ограбления. Теперь власти признали, что во время предыдущих процессов прокуратура допустила грубые нарушения. В частности, обвинители скрыли от суда, что у Снида были проблемы с психикой, и он сам выражал сомнения в своих первоначальных показаниях. Также прокуроры уничтожили некоторые улики и скрыли свидетельские показания в пользу Глоссипа.

В итоге приговор был отменен, а Глоссипа отпустили под залог в 500 тысяч долларов (35,6 миллиона рублей). Дата начала следующего процесса пока неизвестна. Прокурор Оклахомы заявил, что будет добиваться обвинительного приговора для Глоссипа, но не станет настаивать на казни.

Ранее сообщалось, что в США вышел на свободу заключенный, который провел в тюрьме 19 лет за чужое преступление. Его обвинили в ограблении 70-летнего мужчины.

