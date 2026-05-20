18:29, 20 мая 2026

Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Брянской области осудили пенсионера за финансирование нежелательной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 284.1 УК РФ («Финансирование иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации»).

Как установил суд, 69-летний житель города Суража в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года через банковское приложение перевел со своего счета более 174 тысяч рублей представителям иностранной организации, которая признана нежелательной на территории России.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что бывший журналист «Коммерсанта» Владимир Соловьев приговорен в Москве.

