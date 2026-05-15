13:20, 15 мая 2026Силовые структуры

Журналист Владимир Соловьев приговорен в Москве

В Москве суд заочно приговорил экс-журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил к трем годам лишения свободы бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Владимира Соловьева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов столицы.

Журналиста признали виновным по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

По версии следствия, Соловьев сотрудничал с фондом Карнеги (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). На сайте организации регулярно публиковались статьи журналиста.

Ранее в Москве суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихона Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента.

