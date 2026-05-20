Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

В Волгограде детсад не допустил на выпускной непривитую девочку

В Волгограде детсад Краснооктябрьского района не допустил на выпускной и его репетиции шестилетнюю девочку, которую родители отказались прививать от полиомиелита. Об этом пишет V1.ru.

По словам матери ребенка, после отказа делать прививку дочь перевели в младшую группу на 60-дневный карантин, который еще не закончился. При этом выпускной состоится уже 27 мая. Как рассказала родительница, заведующая детсада отправила их в поликлинику за справкой о допуске дошкольницы к мероприятию, но врач не выдала ее, сославшись на санитарные правила и нормы.

Директор детсада подтвердила, что девочку не пустят на выпускной, объяснив решение безопасностью других детей. Она подчеркнула, что полиомиелит может привести к инвалидности или летальному исходу. Несмотря на это, учреждение предоставило ребенку безопасные условия пребывания.

Комментируя ситуацию, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук и доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИНМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов отметил, что первая встреча ребенка с вирусом должна произойти через вакцинацию в раннем возрасте. Он пояснил, что полиомиелит передается фекально-оральным путем, а в тяжелых случаях поражает нервную систему. При этом есть случаи, когда вирус никак не проявляет себя, либо походит на кишечную инфекцию или респираторную инфекцию. «Если ребенок не привит, то участковый педиатр действительно имеет право ограничить его от коллектива ради безопасности других детей», — подчеркнул медик.

Он добавил, что препарата для лечения вируса нет, поэтому вакцинация — один из доступных методов борьбы с ним.

В 2024 году в Дагестане среди учеников младшей школы распространилась свинка. В ходе проверки выяснилось, что заболевшими оказались дети антипрививочников.