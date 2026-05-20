Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 20 мая 2026Россия

Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

В Волгограде детсад не допустил на выпускной непривитую девочку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Волгограде детсад Краснооктябрьского района не допустил на выпускной и его репетиции шестилетнюю девочку, которую родители отказались прививать от полиомиелита. Об этом пишет V1.ru.

По словам матери ребенка, после отказа делать прививку дочь перевели в младшую группу на 60-дневный карантин, который еще не закончился. При этом выпускной состоится уже 27 мая. Как рассказала родительница, заведующая детсада отправила их в поликлинику за справкой о допуске дошкольницы к мероприятию, но врач не выдала ее, сославшись на санитарные правила и нормы.

Директор детсада подтвердила, что девочку не пустят на выпускной, объяснив решение безопасностью других детей. Она подчеркнула, что полиомиелит может привести к инвалидности или летальному исходу. Несмотря на это, учреждение предоставило ребенку безопасные условия пребывания.

Комментируя ситуацию, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук и доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИНМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов отметил, что первая встреча ребенка с вирусом должна произойти через вакцинацию в раннем возрасте. Он пояснил, что полиомиелит передается фекально-оральным путем, а в тяжелых случаях поражает нервную систему. При этом есть случаи, когда вирус никак не проявляет себя, либо походит на кишечную инфекцию или респираторную инфекцию. «Если ребенок не привит, то участковый педиатр действительно имеет право ограничить его от коллектива ради безопасности других детей», — подчеркнул медик.

Он добавил, что препарата для лечения вируса нет, поэтому вакцинация — один из доступных методов борьбы с ним.

В 2024 году в Дагестане среди учеников младшей школы распространилась свинка. В ходе проверки выяснилось, что заболевшими оказались дети антипрививочников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о возможности восстановления отношений Европы с Россией

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok