В российской школе выявили массовую вспышку свинки из-за антипрививочников

В дагестанской школе выявили пять случаев свинки из-за антипрививочников

В Махачкале (Дагестан) выявили пять случаев заболевания свинкой (паротитом) среди учеников младшей школы из-за родителей-антипрививочников. О массовой вспышке заболевания сообщили в региональном Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие дети начальных классов были непривитые по причине отказов от профилактических прививок», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что инфекцию принес заболевший ребенок, который и заразил других сверстников. В результате всех непривитых детей отстранили от занятий, а тем, кто контактировал с больными, срочно начали делать прививки.

В марте 2023 года стало известно, что в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне начали возникать случаи острого вялого паралича среди детей — чаще всего его вызывает вирус полиомиелита. По основной версии, возможное появление полиомиелита в России связано с резким ростом антипрививочных настроений в регионах российского Кавказа. В одном только Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз. Чиновники допускают, что в реальности количество отказников-антиваксеров может быть гораздо большим, чем фиксируется на бумаге.