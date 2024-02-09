Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 9 февраля 2024Россия

В российской школе выявили массовую вспышку свинки из-за антипрививочников

В дагестанской школе выявили пять случаев свинки из-за антипрививочников

Фото: Unpslash

В Махачкале (Дагестан) выявили пять случаев заболевания свинкой (паротитом) среди учеников младшей школы из-за родителей-антипрививочников. О массовой вспышке заболевания сообщили в региональном Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие дети начальных классов были непривитые по причине отказов от профилактических прививок», — следует из сообщения ведомства.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023

Отмечается, что инфекцию принес заболевший ребенок, который и заразил других сверстников. В результате всех непривитых детей отстранили от занятий, а тем, кто контактировал с больными, срочно начали делать прививки.

В марте 2023 года стало известно, что в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне начали возникать случаи острого вялого паралича среди детей — чаще всего его вызывает вирус полиомиелита. По основной версии, возможное появление полиомиелита в России связано с резким ростом антипрививочных настроений в регионах российского Кавказа. В одном только Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз. Чиновники допускают, что в реальности количество отказников-антиваксеров может быть гораздо большим, чем фиксируется на бумаге.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Норвегия передаст Украине средства ПВО

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      Женщина вернулась из отпуска и спустя 12 дней нашла скорпиона в чемодане

      В России подешевели шины для легковушек

      Дипломат опроверг возможности Прибалтики закрыть Балтийское море для России

      На Украине клирика УПЦ обвинили в организации провокаций

      На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

      Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше