Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

В Москве осудили четырех похитителей денег у бойцов СВО в Шереметьево

В Москве вынесли приговор четверым участникам банды, вымогавшим и похищавшим деньги у бойцов спецоперации (СВО), следовавших через аэропорт Шереметьево. Об этом со ссылкой на Химкинский суд Московской области сообщает ТАСС.

По решению суда, четверо фигурантом признаны виновными в хищении денежных средств у военнослужащих, им назначены сроки от 10 до 17 лет лишения свободы.

С 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты подсыпали пассажирам одурманивающие препараты. Преступники похитили более 2,5 миллиона рублей у 13 граждан.

Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.