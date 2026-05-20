Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 20 мая 2026Силовые структуры

Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

В Москве осудили четырех похитителей денег у бойцов СВО в Шереметьево
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве вынесли приговор четверым участникам банды, вымогавшим и похищавшим деньги у бойцов спецоперации (СВО), следовавших через аэропорт Шереметьево. Об этом со ссылкой на Химкинский суд Московской области сообщает ТАСС.

По решению суда, четверо фигурантом признаны виновными в хищении денежных средств у военнослужащих, им назначены сроки от 10 до 17 лет лишения свободы.

С 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты подсыпали пассажирам одурманивающие препараты. Преступники похитили более 2,5 миллиона рублей у 13 граждан.

Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok