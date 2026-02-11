Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:19, 11 февраля 2026Силовые структуры

Появились данные об используемых похитителями денег у бойцов СВО Шереметьево препаратах

Обвиняемые в хищении денег таксисты в Шереметьево подсыпали бойцам СВО препараты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации (СВО) в аэропорту Шереметьево таксисты подсыпали пассажирам одурманивающие препараты. Об этом пишет ТАСС.

Делали они это «с целью преступного умысла», рассказал собеседник агентства. Другие подробности не раскрываются.

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Ранее Химкинский суд Московской области продлил арест четырем фигурантам этого дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В России объявлена стоимость нового брутального пикапа

    Названа цена отказа Германии от российской нефти

    Удерживающий школьника в автобусе водитель ответит перед судом в российском городе

    Лавров высказался о целях СВО

    Смартфоны Apple и Samsung получат камеру нового поколения

    Россиянка предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в отелях Египта

    Искательница сокровищ рассказала о самой необычной находке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok