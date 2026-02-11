Появились данные об используемых похитителями денег у бойцов СВО Шереметьево препаратах

Обвиняемые в хищении денег таксисты в Шереметьево подсыпали бойцам СВО препараты

Обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации (СВО) в аэропорту Шереметьево таксисты подсыпали пассажирам одурманивающие препараты. Об этом пишет ТАСС.

Делали они это «с целью преступного умысла», рассказал собеседник агентства. Другие подробности не раскрываются.

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Ранее Химкинский суд Московской области продлил арест четырем фигурантам этого дела.