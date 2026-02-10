Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 10 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

Суд продлил арест 4 таксистам по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Московской области Химкинский суд продлил арест четырем таксистам, обвиняемым в хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Судья решил продлить фигурантам Махмудову, Хусаинову, Павлову и Шехояну срок содержания под стражей на шесть месяцев.

На заседании фигурант Павлов частично признал вину, остальные заявили, что выскажут позицию к предъявленному обвинению на другой стадии процесса.

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год обвиняемые похитили деньги у участников СВО и других, прибывающих в аэропорт Шереметьево, лиц. Таким образом они похитили более 2,5 миллиона рублей у 13 граждан, из которых девять — бойцы СВО.

Ранее сообщалось, что большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    В российском детсаду воспитатель не заметила пропажи ребенка

    Золоту спрогнозировали рекордное подорожание

    В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

    Иностранный лидер в разговоре с Путиным высказался об Украине

    Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

    Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

    Найден уникальный бивень древнего слона размером с человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok