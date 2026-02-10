Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

В Московской области Химкинский суд продлил арест четырем таксистам, обвиняемым в хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Судья решил продлить фигурантам Махмудову, Хусаинову, Павлову и Шехояну срок содержания под стражей на шесть месяцев.

На заседании фигурант Павлов частично признал вину, остальные заявили, что выскажут позицию к предъявленному обвинению на другой стадии процесса.

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год обвиняемые похитили деньги у участников СВО и других, прибывающих в аэропорт Шереметьево, лиц. Таким образом они похитили более 2,5 миллиона рублей у 13 граждан, из которых девять — бойцы СВО.

Ранее сообщалось, что большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.