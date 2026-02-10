Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:55, 10 февраля 2026Силовые структуры

Один из таксистов признался в хищении денег у бойцов СВО в российском аэропорту

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Подмосковье таксист признался в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Илья Павлов, который проходит одним из обвиняемых по делу о краже денег у российских бойцов, частично признал вину.

Химкинский районный суд приступил к рассмотрению дела о хищении средств у военных в аэропорту Шереметьево в отношении четверых таксистов. Их уголовное дело выделено в отдельное судопроизводство.

Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Ранее сообщалось, что за хищения у бойцов СВО в Шереметьево арестовали десятки россиян.

