Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:26, 2 февраля 2026Силовые структуры

За хищения у бойцов СВО в Шереметьево арестовали десятки россиян

Обокравшие бойцов СВО в Шереметьево аферисты предстанут перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Фигуранты уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — о краже, мошенничестве, разбое, грабеже и участии в преступном сообществе — предъявлено Ренату Хусаинову, Илье Павлову, Темуру Шехояну и Бониамину Махмудову. Всего в рамках расследования уголовного дела арестованы 38 человек.

Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Группировка была создана лидером ОПГ «Лобненские» Игорем Бардиным по прозвищу Барсик, а также Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, которых сообщники знали как Рязанца и Фунтика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok