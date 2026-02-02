За хищения у бойцов СВО в Шереметьево арестовали десятки россиян

Обокравшие бойцов СВО в Шереметьево аферисты предстанут перед судом

Фигуранты уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — о краже, мошенничестве, разбое, грабеже и участии в преступном сообществе — предъявлено Ренату Хусаинову, Илье Павлову, Темуру Шехояну и Бониамину Махмудову. Всего в рамках расследования уголовного дела арестованы 38 человек.

Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали отвезти военнослужащих по адресу за приемлемую цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Группировка была создана лидером ОПГ «Лобненские» Игорем Бардиным по прозвищу Барсик, а также Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, которых сообщники знали как Рязанца и Фунтика.