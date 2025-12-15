Лидера ОПГ «Лобненские» Барсика связали с хищением денег у бойцов СВО в Шереметьево

Главарь ОПГ Барсик объявлен в розыск за хищение денег у бойцов СВО в Шереметьево

Главарь ОПГ «Лобненские» и его сын фигурируют в уголовном деле о хищении средств у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Отец заочно арестован и объявлен в международный розыск, его сын попал в СИЗО Москвы. По версии следствия, преступная группировка, занимавшаяся хищением денег у бойцов, была создана «не позднее 28 февраля 2022 года» Игорем Бардиным по прозвищу Барсик, а также Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, которых сообщники знали как Рязанца и Фунтика, пишет «Коммерсантъ».

ОПГ состояло из несколько групп: таксисты, «попрошайки», «зазывалы» и силовое подразделение «спортсменов», которое возглавлял Дмитрий Боглаев (Дима Спортик). Арестованные сообщники называют участников ОПГ под кличками Армян, Толстый, Мелкий, Лебедь, Боцман, Мороз, Смешной, Татарин. Всего по делу взяты под стражу 40 человек.

Фигуранты дела отвергают обвинения в ОПГ. Боглаев заявляет, что его брат участвует в СВО, и он сам собирал и отправлял гуманитарную помощь в зону боевых действий. Он обратился с жалобой на нарушения следствия к генпрокурору России.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали военнослужащих отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием. О схеме рассказали следователям 10 тайных свидетелей.

Организатором преступной группировки следствие считает владельца транспортной компании Алексея Кабочкина. Его покрывали пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России.

Мошенническая схема обмана участников СВО в Шереметьево вскрылась весной.