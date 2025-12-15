Реклама

09:48, 15 декабря 2025Силовые структуры

Тайные свидетели рассказали об обмане участников СВО в аэропорту Шереметьево

В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево есть 10 тайных свидетелей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В ходе расследования уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в столичном аэропорту «Шереметьево» дали показания десять тайных свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали средства. Также они занимались кражами и вымогательством. Одного бойца лишили 615 тысяч рублей, а другого 28 тысяч рублей после предложения выпить.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали военнослужащих отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

По делу арестованы 40 человек, в том числе несколько попрошаек, которые под разными предлогами выманивали средства у участников СВО. Так, один из них рассказал, что к нему подошла девушка и сказала, что опоздала на рейс. Она попросила у него 15 тысяч рублей на покупку нового билета и пообещала деньги вернуть, как только доберется до места, но никаких денег мужчине не было возвращено.

Организатором преступной группировки следствие считает владельца транспортной компании Алексея Кабочкина. Ему помогали пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России с поиском потенциальных жертв, а оперуполномоченный того же подразделения незаконно отказывал обманутым участникам СВО в возбуждении уголовных дел.

Мошенническая схема обмана участников СВО в Шереметьево вскрылась весной.

