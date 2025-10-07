Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:19, 7 октября 2025Силовые структуры

Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

РИА: Половина из обманувших бойцов СВО в Шереметьево попрошаек арестована
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Половина из обманувших бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево попрошаек арестована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, они заключены под стражу за то, что просили денег у участников СВО на покупку автомобиля, но присваивали эти деньги себе. Он отметил, что другая половина попрошаек по каким-то причинам ушли от ответственности. Кроме того, источник агентства сказал, что ранее в оперативных материалах значилось порядка 15 таких попрошаек, но сейчас их число в деле уменьшилось. Однако, точное количество он не назвал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Популярная модель едва не оконфузилась на публике из-за декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости