Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

РИА: Половина из обманувших бойцов СВО в Шереметьево попрошаек арестована

Половина из обманувших бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево попрошаек арестована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, они заключены под стражу за то, что просили денег у участников СВО на покупку автомобиля, но присваивали эти деньги себе. Он отметил, что другая половина попрошаек по каким-то причинам ушли от ответственности. Кроме того, источник агентства сказал, что ранее в оперативных материалах значилось порядка 15 таких попрошаек, но сейчас их число в деле уменьшилось. Однако, точное количество он не назвал.