07:25, 6 октября 2025Силовые структуры

Организатор ОПГ в Шереметьево наказывал за хищения у бойцов СВО

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Алексей Кабочкин, которого считают организатором преступной группировки из аэропорта «Шереметьево», не участвовал в схеме с хищениями у бойцов СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из фигурантов дела.

По его данным, Кабочкин, а также еще один фигурант наказывали таксистов, когда узнавали о фактах обмана участников СВО. В таких ситуациях предпринимались меры для возмещения ущерба. Сам же Кабочкин был владельцем транспортной компании, в его задачи входил сбор арендной платы с таксистов за возможность работать в аэропорту.

На время расследования суд арестовал почти 30 человек, среди которых значится предполагаемый организатор ОПГ — Кабочкин. Согласно предварительной версии, фигуранты занимались хищением денег у участников специальной военной операции, которые прибывали в аэропорт «Шереметьево» путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

Кабочкин попросил отправить его в зону СВО.

    Все новости