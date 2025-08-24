Силовые структуры
09:48, 24 августа 2025Силовые структуры

Предполагаемый организатор похищавшей деньги у бойцов СВО группировки попросился на фронт

РИА Новости: Организатор похищавшей деньги у военных ОПГ попросился на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Предполагаемый организатор похищавшей деньги у бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине в аэропорту «Шереметьево» преступной группировки Алексей Кабочкин попросился на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.

«Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК "Создание преступного сообщества или преступной организации" это маловероятно», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на передовую также хотел отправиться еще один участник организованной преступной группировки, у которого на СВО находится брат. «Сильно негодует, что ему не дают попасть», — добавил источник издания.

Всего по уголовному делу о вымогательстве денег у бойцов СВО на территории аэропорта арестовали почти 30 человек. Сообщалось, что группировка состояла из нескольких подгрупп: таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков, роль которых, по версии следствия, выполняли сотрудники патрульно-постовой службы. Пострадавшими признаны 18 человек.

