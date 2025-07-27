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17:10, 27 июля 2025Силовые структуры

Появились новые подробности в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Ъ: Девушки в аэропорту обманом вымогали у бойцов СВО деньги
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Организованное преступное сообщество (ОПС) по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево состояло из нескольких групп: таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков, роль которых, по версии следствия, выполняли сотрудники патрульно-постовой службы. Новые подробности уголовного дела сообщает «Ъ».

По версии следствия, преступное сообщество было создано «не позднее января» 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. В настоящий момент в качестве подозреваемых задержаны около 30 человек, пострадавшими признаны 18.

Сообщается, что члены ОПС использовали разные схемы отъема денежных средств у военнослужащих. Самые простые использовали «попрошайки». Обычно в их роли выступали молодые миловидные девушки, которые обманом вымогали деньги, придумывая истории о потере билетов или краже. Согласно материалам уголовного дела, им бойцы отдавали от 10 до 35 тысяч рублей.

По данным издания, «зазывалы» встречали бойца в аэропорту, приглашали в бар и напаивали. Далее предлагались различные услуги по многократно завышенной цене. В некоторых случаях у бойцов выпытывали пин-код банковской карты и снимали с нее наличные. Таким образом у одного бойца похитили сначала 300 тысяч рублей, а затем еще 108 тысяч, у другого — 600 тысяч.

Уточняется, что обвиняемые, которые находятся под арестом, не признают вины. Так, адвокаты обвиняемого Дмитрия Боглаева, которого считают главарем «спортсменов», заявили что преступного сообщества не существовало, а его предполагаемые участники совершали преступления самостоятельно и не выполняли чьих-либо указаний.

В мае полиция задержала более 20 человек по делу об обмане бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. В том числе были задержаны пять сотрудников патрульно-постовой службы, которые могли выступать в роли наводчиков, указывая на вернувшихся из зоны СВО бойцов.

По данным следствия, таксисты вымогали у вернувшихся из зоны СВО военнослужащих до 90 тысяч рублей за поездку по городу.

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