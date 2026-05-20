17:26, 20 мая 2026

Россиянка спустя 20 лет союза подала на развод и узнала правду о собственном браке

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Жительница Калининградской области подала на развод спустя 20 лет союза и узнала, что ее брак был фиктивным. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным канала, в 1996 году пара расписалась в ЗАГСе, а спустя два года у супругов родился ребенок. Они обзавелись имуществом — в частности, коттеджем, несколькими земельными участками и иномаркой. Все активы муж оформлял на себя.

Со слов россиянки, все эти годы оригинал свидетельства о браке был на руках у супруга, поэтому, когда она захотела развестись и получить половину совместно нажитого имущества, к иску смогла приложить лишь копию.

Суд назначил проверку и выяснил, что семьи официально никогда не существовало — в архивах ЗАГСа отсутствовала запись акта о заключении их брака, а свидетельство с теми же серией и номером оказалось выдано другим людям. На суде муж женщины также заявил, что якобы никогда официально с ней не расписывался.

Как отмечает издание, несмотря на штамп в паспорте, суды не поверили женщине и оставили все совместно нажитое имущество за бывшим мужем. Россиянка совместно с адвокатом намерена продолжить добиваться справедливости.

Ранее в суде Петербурга женщина оспорила свое материнство и доказала, что она не является биологической матерью девочки, записанной в документе ЗАГС. Редчайший случай в судебной практике был рассмотрен с привлечением экспертов.

