У мемориала Великой Отечественной войны на девочку упало каменное ограждение

Девочка повредила бедро после обрушения каменной ограды у мемориала ВОВ

В Москве на четырехлетнюю девочку упало каменное ограждение у мемориала Великой Отечественной войны. О происшествии пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Гуляя с мамой, девочка села на цепочку у ограды памятника. Под весом ребенка один из каменных столбов упал — по словам матери, балясина не была прибита к земле. Услышав жалобы дочери на сильную боль, москвичка отвезла ее в больницу. Врачи поставили диагноз — перелом бедренной кости. Девочка была прооперирована. Пока пострадавшая передвигается только на коляске и из-за боли не может встать на костыли.

С учетом расходов на реабилитацию и перерыва в работе на время ухода за дочерью москвичка требует от администрации денежной компенсации. Так, по словам женщины, только на один бассейн в целях реабилитации дочери она будет платить по 28 тысяч в неделю. Запись с камер видеонаблюдения в день трагедии мать пострадавшей не получила. Злополучные ограждения были убраны, но на их месте остались видимые следы.

Ранее в селе Старопохвистнево Самарской области на девочку рухнула плита, установленная в память о погибших солдатах. Ребенка госпитализировали с переломом лонной кости со смещением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.