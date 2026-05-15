18:12, 15 мая 2026Экономика

В российском регионе девочку придавило памятником

В Самарской области на 9-летнюю девочку упал памятник
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Самарской области 9-летнюю девочку придавило памятником. Об этом сообщает издание «Сити Трафик».

Несчастный случай произошел в селе Старопохвистнево. На школьницу рухнула плита, установленная в память о погибших солдатах. Как уточняет Volga News, мемориал располагается вблизи детской площадки. По данным ресурса, инцидент произошел во время прогулки: пострадавшая стояла за памятником, а ее подружка облокотилась на плиту. Ребенка госпитализировали с переломом лонной кости со смещением. Плита давно шаталась, однако никто памятник не укреплял и не реставрировал, делятся местные жители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владимире бетонная плита откололась от памятника и упала на 6-летнего ребенка. Несчастный случай произошел во время детской игры в парке. Ребенок отделался ушибами и ссадинами.

