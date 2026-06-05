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12:17, 5 июня 2026Россия

Появились подробности о проломивших голову самокатом 14-летней школьнице москвичках

42-летняя москвичка с 64-летней матерью проломили голову самокатом школьнице из Улан-Удэ
Майя Назарова

Фото: NikaStar / Shutterstock / Fotodom

42-летняя жительница Москвы с 64-летней матерью проломили голову самокатом 14-летней школьнице, переехавшей в столицу из Улан-Удэ, в подъезде жилого дома. Как стало известно порталу Msk1.ru, девочка пришла в гости к подруге, но забыла код от двери в холле на этаже.

Как рассказала мать пострадавшей, подросток дергала ручку в отчаянных попытках попасть внутрь. Ее заметили взрослые женщины, они решили, что школьница к кому-то ломится. Горожанки начали обзывать девочку. Они сначала громко требовали, чтобы несовершеннолетняя ушла, а затем зажали ее в углу и стали избивать самокатом.

Защищаясь, девочка выставила пластиковую лопатку, которая валялась на лестничной клетке. Затем она оборонялась от агрессивных женщин уже с подругой, вышедшей на крики.

У школьницы в больнице зафиксировали сотрясение мозга, кроме того, у нее оказалась рассечена бровь. Девочке провели операцию и наложили пять швов. Мать подчеркнула, что ищет для дочери психолога, поскольку та очень напугана после инцидента. Ее обидчицы уверяют, что тоже пострадали: одна из них демонстрировала раны на руке, якобы оставшиеся из-за пластиковой лопатки.

Родительница подчеркнула, что москвички предлагали им 50 тысяч рублей в качестве компенсации. По факту избиения школьницы было возбуждено уголовное дело. Ситуация также находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и главы полномочного представительства региона Игоря Зураева.

Нападение на школьницу из Улан-Удэ в Москве произошло в конце мая.

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