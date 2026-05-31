12:46, 31 мая 2026Россия

Мать избитой двумя женщинами в Москве девочки-подростка раскрыла подробности конфликта

Елена Торубарова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Мать избитой в Москве подростка из Бурятии раскрыла подробности конфликта, рассказав, что женщины забили девочку в угол и пинали. Ее версию произошедшего публикует РЕН ТВ.

«Ее забили в угол пинали, дергали за волосы, пинали прям ногами», — подчеркнула россиянка, уточнив, что двум живущим там женщинам не понравилось, что девочка дернула дверь и хотела зайти в подъезд.

Мать школьницы рассказала, что избившие ее дочь женщины пытались замять ситуацию, предложив семье деньги, а также заявили, что девочка якобы сама нанесла себе побои и нарочно развязала конфликт. С ее слов, соседи не помогли ребенку, поскольку ничего не слышали.

Собеседница издания заявила, что ей сложно оценить ментальное состояние дочери и ей самой страшно от того, что это произошло посреди дня и это сделали женщины. Она отметила, что сейчас дочь постоянно спит, у нее болит голова и не проходит тошнота. «У нее сотрясение, рассекли бровь, наложили пять швов. Ну и по телу синяки: на руках, на ногах», — заключила мать девочки.

О нападении женщин на подростка стало известно ранее в воскресенье, 31 мая. Сообщалось, что инцидент произошел, когда подросток пришла в гости к подруге, но из-за того, что с первого раза попасть в подъезд не смогла, с силой дернула дверь. Уже в здании она столкнулась с двумя женщинами, с которыми у нее завязался конфликт. Мать подростка написала заявление в полицию из-за побоев.

