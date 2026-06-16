Ящерица откусила палец мужчине и попала на видео

В Бразилии ящерица тегу откусила кусок пальца рабочему, который хотел напоить ее

В Бразилии ящерица тегу откусила кусок пальца рабочему, который попытался напоить ее. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в муниципалитете Рондонополис, штат Мату-Гросу, 5 мая, однако видео появилось в сети только недавно. Хосе Олимпио обнаружил ящерицу на улице рядом с забором и решил напоить ее. На видео, снятое коллегой мужчины, попал момент, когда он начал поливать животное водой из бутылки. В этот момент тегу прыгнула и вцепилась Олимпио в руку.

Мужчину доставили в больницу, однако повреждения оказались настолько серьезными, что врачам пришлось отнять несколько фаланг пальца. Биолог Джефферсон Марсело из Федерального университета Мату-Гросу заявил, что тегу специально спряталась среди листьев у дороги, чтобы защититься от потенциальной опасности.

«Когда мужчина приблизился, ящерица почувствовала, что загнана в угол. Когда он подошел еще ближе — она напала», — объяснил ученый. Он добавил, что к тегу опасно прикасаться, если человек хочет напоить или накормить ее, то угощение лучше оставить на некотором расстоянии.

Ранее сообщалось, что жителей американского штата Джорджия призвали стрелять по ящерицам тегу. Этот вид является инвазивным для США. Тегу поедают яйца гнездящихся на земле птиц и детенышей черепах и аллигаторов.