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Силовые структуры
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09:09, 16 июня 2026Силовые структуры

Россиянина шантажом склонили к теракту на железной дороге

Рыбинца задержали за подготовку теракта на железной дороге по заданию Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники силовых структур задержали 23-летнего жителя Рыбинска, готовившего теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Подозреваемого задержали с поличным во время закладки самодельного взрывного устройства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на теракт.

Как пояснила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ольга Коптева, мужчину шантажировали за перечисление денег террористической организации и таким образом завербовали. Вместо обращения в правоохранительные органы он продолжал выполнять задания украинских кураторов.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Хабаровского края, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб.

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