Россиянин изнасиловал девочку и расправился с ней в ее доме

Во Владимирской области осудят мужчину за изнасилование и убийство девочки

Во Владимирской области осудят мужчину за изнасилование и расправу над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием») УК России.

По данным следствия, 21 июня 2005 года мужчина проиграл большую сумму денег в игровых автоматах. Разозленный от проигрыша и в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в один из домов на Железнодорожной улице, где проживала его мать.

В подъезде он услышал музыку из квартиры его знакомой, которая жила с 16-летней дочерью. Мужчина позвонил в дверь, и когда пострадавшая ее открыла, сразу напал и изнасиловал. Испугавшись ответственности, он решил с ней расправиться. Для этого злоумышленник нанес девочке не менее 14 ножевых ранений, 17 ударов табуретом, а также руками и ногами. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

После этого мужчина пошел в квартиру матери, чтобы постирать одежду. Но спустя время он вернулся на место преступления и еще несколько раз ударил девочку ножом.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Главного управления криминалистики СК при оперативном сопровождении сотрудников МВД повторно провели несколько судебных экспертиз на изъятых с места преступления вещественных доказательствах. На них был обнаружен ДНК-профиль фигуранта.

После задержания обвиняемый признался в расправе и рассказал об обстоятельствах. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем и совершил суицид.