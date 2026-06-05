Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 5 июня 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с товарищем и совершил суицид

В Московской области мужчина убил знакомого и совершил суицид
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Раменское в Московской области мужчина расправился со знакомым и совершил суицид. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК России.

По данным следствия, 5 июня в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате 53-летний местный житель нанес оппоненту несколько ножевых ранений, после чего лишил его возможности дышать. Затем он отвез тело к дому жертвы и свел счеты с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия, планируется назначение необходимых экспертиз, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о письме Зеленского

    Варламов пожаловался на задержание и досмотры в Израиле

    Молодая россиянка расправилась с сыном после его рождения

    В администрации президента рассказали об отрезвлении покинувших страну россиян

    В Кремле раскрыли отношение Путина к диалогу с Европой

    Россиянин не смог простить старые обиды и решил взорвать соперника

    В Кремле прокомментировали заявление Рубио о поддержке Вашингтоном Украины

    Молдавия обратилась к Украине из-за гибели насильно мобилизованного соотечественника

    Появились подробности о проломивших голову самокатом 14-летней школьнице москвичках

    Россиянин изнасиловал девочку и расправился с ней в ее доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok