Россиянин расправился с товарищем и совершил суицид

В Московской области мужчина убил знакомого и совершил суицид

В городе Раменское в Московской области мужчина расправился со знакомым и совершил суицид. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК России.

По данным следствия, 5 июня в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате 53-летний местный житель нанес оппоненту несколько ножевых ранений, после чего лишил его возможности дышать. Затем он отвез тело к дому жертвы и свел счеты с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия, планируется назначение необходимых экспертиз, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор.