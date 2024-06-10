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16:48, 10 июня 2024Экономика

В российском городе на 6-летнего ребенка упала часть памятника

Во Владимире бетонная плита откололась от памятника и упала на 6-летнего ребенка

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Во Владимире часть памятника рухнула на 6-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован, пишет Telegram-канал «Подслушано в Добром».

Инцидент произошел в Курсантском сквере на улице Труда. Мальчик играл в парке с друзьями и спрятался за стелой, посвященной воинам. Бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно» откололась от монумента и упала на ребенка. Очевидцы помогли маме вызволить сына из-под плиты. У ребенка обнаружены ушибы и ссадины.

В мэрии журналистов местного издания «Зебра ТВ» уведомили, что специалисты муниципальных структур, ответственных за благоустройство сквера, изучат памятник. Они уже выехали на место происшествия. Также там сообщили, что родители пострадавшего не обращались ни в полицию, ни в надзорные органы. Однако публикация в соцсетях вызвала интерес городской прокуратуры.

Ранее в Реже Свердловской области на трехлетнюю девочку рухнула часть памятника. Осколок весил 40 килограммов. У девочки диагностировали перелом руки.

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      Виктория Клабукова
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