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10:35, 12 апреля 2024Россия

На Урале на трехлетнюю девочку рухнул 40-килограммовый осколок памятника

В Свердловской области на трехлетнюю девочку упал осколок памятника

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Реже Свердловской области на трехлетнюю девочку рухнул 40-килограммовый осколок памятника. Об этом стало известно Ura.ru.

Как рассказали изданию в уральской прокуратуре, ребенок в момент происшествия находился рядом с матерью. У девочки диагностировали перелом руки. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — разъяснили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Альметьевске (Республика Татарстан) на пятимесячного ребенка и его мать, а также на мужчину упал гигантский пласт снега с крыши многоэтажки. Мальчик получил тяжелую травму головы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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