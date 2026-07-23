Назван самый продаваемый кроссовер в Москве

Москвичи предпочли Tenet T7 кроссоверам Geely Monjaro и Haval Jolion

За первую половину 2026 года жители Москвы приобрели 79 941 новую легковую машину, что на 19 процентов превысило результат аналогичного периода прошлого года, пишет «Автостат».

Лидирующее положение на московском рынке удержал китайский производитель Haval: с января по июнь его автомобили выбрали 8486 покупателей. Вторую строчку занял другой «китаец» — Geely с показателем 7061 проданная единица. Замкнул тройку лидеров российский Tenet, реализовавший 6333 машины. Следом расположились белорусская марка Belgee и отечественная Lada, чьи тиражи составили 4774 и 4332 экземпляра соответственно. Объемы реализации остальных марок оказались менее четырех тысяч автомобилей.

Самой востребованной моделью в Москве стал кроссовер Tenet T7, который за полгода приобрели 4115 раз. Автомобиль смог серьезно опередить экс-лидеров московского авторынка — Geely Monjaro (2959 единиц) и Haval Jolion (2 958)

Еще один бывший лидер продаж — кроссовер Belgee X50 — переместился на четвертую позицию с 1823 реализованными автомобилями. Пятерку самых продаваемых моделей замкнул внедорожник Toyota Highlander, который выбрали 1754 московских покупателя.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли полностью полагаться на нейросети при подборе машины. Сведения об автомобилях — стоимость, класс, комплектация, наличие на складе — всегда структурированы, поэтому ИИ обрабатывает их быстрее и точнее человека. Но, по мнению экспертов, пока еще рано поручать нейросети оценку состояния конкретной машины.