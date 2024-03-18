Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:43, 18 марта 2024Среда обитания

Снег с крыши рухнул на пятимесячного ребенка в российском городе

«112»: в Альметьевске на пятимесячного ребенка и его мать рухнул снег с крыши

В Альметьевске (Республика Татарстан) на пятимесячного ребенка и его мать, а также на мужчину сошла лавина с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта, на улице Юнуса Аминова. Мать с ребенком и мужчина заходили в здание поликлиники, которая расположена на первом этаже 10-этажного дома, когда на них рухнул гигантский пласт снега с крыши многоэтажки. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что упавшая снежная глыба буквально ударяет мужчину об лестницу, после чего он пролетает по той вниз головой и долгое время не может подняться.

В результате ЧП пятимесячный мальчик получил тяжелую травму головы, врачи приняли решение отправить его на лечение в Казань. 24-летняя мать младенца серьезно не пострадала.

По факту падения снега с крыши Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что за очистку крыши дома от снега отвечала компания «Сервис тотал», которая взяла подряд на уборку у управляющий компании «Альметьевск». В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в марте стало известно, что глыба льда, рухнувшая с крыши дома, отправила трехлетнего екатеринбуржца в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

      Семья нашла на чердаке украденные во время войны произведения искусства

      На выступлении звезды «Голоса» включилась фонограмма

      В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

      Врач объяснил влияние тюремного рациона на форму футболиста «Спартака»

      В Великобритании сообщили о скором истощении ПВО Украины

      Расходы россиян на автомобили резко выросли

      Бэнкси озеленил Лондон

      Грузия выразила недовольство выборами президента России

      Гослаборатории оценили качество еды популярных сервисов доставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше