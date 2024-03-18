Снег с крыши рухнул на пятимесячного ребенка в российском городе

«112»: в Альметьевске на пятимесячного ребенка и его мать рухнул снег с крыши

В Альметьевске (Республика Татарстан) на пятимесячного ребенка и его мать, а также на мужчину сошла лавина с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта, на улице Юнуса Аминова. Мать с ребенком и мужчина заходили в здание поликлиники, которая расположена на первом этаже 10-этажного дома, когда на них рухнул гигантский пласт снега с крыши многоэтажки. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что упавшая снежная глыба буквально ударяет мужчину об лестницу, после чего он пролетает по той вниз головой и долгое время не может подняться.

В результате ЧП пятимесячный мальчик получил тяжелую травму головы, врачи приняли решение отправить его на лечение в Казань. 24-летняя мать младенца серьезно не пострадала.

По факту падения снега с крыши Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что за очистку крыши дома от снега отвечала компания «Сервис тотал», которая взяла подряд на уборку у управляющий компании «Альметьевск». В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в марте стало известно, что глыба льда, рухнувшая с крыши дома, отправила трехлетнего екатеринбуржца в больницу.