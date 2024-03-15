Глыба льда рухнула на трехлетнего ребенка в российском городе

В Екатеринбурге рухнувшая глыба льда отправила трехлетнего мальчика в больницу

В Екатеринбурге глыба льда с крыши рухнула на трехлетнего мальчика. Пострадавшего ребенка отправили в больницу, пишет URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент в российском городе произошел рядом с домом номер 43 на улице Широкореченской. Наледь упала на игравшего рядом со зданием трехлетнего мальчика. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, которая доставила ребенка в детскую больницу №9.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Собеседник агентства рассказал, что состояние мальчика оценивают как средне-тяжелое. В управлении МВД по Екатеринбургу происшествие пока не прокомментировали.

Ранее глыба льда обрушилась на 17-летнюю жительницу Красноярска. В момент, когда россиянка проходила мимо одного из домов, на нее упала наледь с крыши. В результате девушке понадобилась госпитализация: врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.