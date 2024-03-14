17-летняя россиянка получила тяжелые травмы из-за упавшей на нее глыбы льда

В Красноярске девушка получила тяжелые травмы из-за упавшей на нее глыбы льда

17-летняя жительница Красноярска получила тяжелые травмы из-за обрушившейся на нее ледяной глыбы. Внимание на ситуацию в российском городе обратило ГСУ СК России по Красноярскому краю в Telegram.

Инцидент произошел 6 марта на Свободном проспекте. В момент, когда россиянка проходила мимо одного из домов, на нее упала наледь с крыши. В результате девушке понадобилась госпитализация — врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что обслуживанием дома, ставшего причиной случившегося, занимается управляющая компания «ЖСК». По факту падения ледяной глыбы на красноярку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Аналогичная ситуация в марте произошла в Татарстане — там старшеклассница получила серьезные травмы из-за схода снега с крыши школы.

