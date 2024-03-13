16-летняя девушка получила тяжелые травмы из-за схода снега с крыши школы

В Татарстане снег с крыши школы упал на 16-летнюю ученицу, сильно травмировав ее

В селе Нижнее Чекурское Республики Татарстан несовершеннолетняя получила серьезные травмы из-за схода снега с крыши школы. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел днем в среду, 13 марта, на территории Нижнечекурской средней школы. Падение снега с крыши школы вызвало обрушение части здания, в результате под завалами оказалась 16-летняя девушка. С тяжелыми травмами пострадавшую ученицу доставили в больницу. Двое других детей, которые в момент ЧП находились рядом с ней, не пострадали.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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