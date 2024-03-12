Среда обитания
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18:26, 12 марта 2024Среда обитания

Балкон не выдержал вышедшего покурить россиянина

Житель Воронежа вышел на балкон покурить и оказался на крыше магазина

Перекур для жителя Воронежа обернулся курьезом. Видео с места происшествия публикует «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кольцовской и Куколкина в доме 1962 года постройки. Когда мужчина привычно вышел покурить на балкон третьего этажа, конструкция не выдержала. Воронежец упал, а металлическая оградка повисла в воздухе. В результате мужчина в куртке и шортах оказался на крыше магазина. Слезть оттуда самостоятельно он не мог. На помощь жильцу пришли спасатели.

В декабре аналогичный случай произошел на улице Пушкина. Два балкона рухнули на припаркованные во дворе автомобили. В другом российском городе, Нягани в Ханты-Мансийском округе, также обрушились два балкона. Жилой дом, построенный в 1984 году, был признан аварийным, однако не подлежал расселению. Под тяжестью снега, упавшего с крыши, рухнул балкон и в одном из домов Саранска.

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      Виктория Клабукова
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