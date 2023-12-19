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12:31, 19 декабря 2023Среда обитания

Два балкона в российском городе обрушились на машины

В Воронеже два балкона жилого дома рухнули на припаркованные автомобили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

В Воронеже два балкона жилого многоквартирного дома обрушились на припаркованные во дворе машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря в доме номер 18 на улице Пушкина. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора — бетонные плиты и арматура рухнули на стоявшие у дома автомобили и повредили их.

Местные жители отметили, что иногда тротуар под аварийными балконами ограждают красно-белой лентой. Однако сейчас никаких предупреждающих знаков не было, и люди спокойно ходили под ненадежными конструкциями.

Ранее в подмосковном городе Химки ледяная глыба с крыши обрушилась на скамейку и разбила ее. Инцидент произошел на проспекте Мельникова. В момент падения наледи на деревянной конструкции никто не сидел, жильцы дома и прохожие не пострадали.

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      Нина Ташевская
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