Два балкона в российском городе обрушились на машины

В Воронеже два балкона жилого дома рухнули на припаркованные автомобили

В Воронеже два балкона жилого многоквартирного дома обрушились на припаркованные во дворе машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря в доме номер 18 на улице Пушкина. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора — бетонные плиты и арматура рухнули на стоявшие у дома автомобили и повредили их.

Местные жители отметили, что иногда тротуар под аварийными балконами ограждают красно-белой лентой. Однако сейчас никаких предупреждающих знаков не было, и люди спокойно ходили под ненадежными конструкциями.

Ранее в подмосковном городе Химки ледяная глыба с крыши обрушилась на скамейку и разбила ее. Инцидент произошел на проспекте Мельникова. В момент падения наледи на деревянной конструкции никто не сидел, жильцы дома и прохожие не пострадали.