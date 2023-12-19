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11:35, 19 декабря 2023Среда обитания

Ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку в Подмосковье

Ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку в Химках

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В подмосковном городе Химки ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку. На происшествие обратил внимание Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел на проспекте Мельникова. В момент падения глыбы на скамейке никто не сидел, пострадавших нет. На видео, опубликованном каналом, можно увидеть, как стремительно упавший с большой высоты лед приземляется на деревянную конструкцию и выбивает из рамы почти все доски.

Ранее в Санкт-Петербурге у «СКА-Арены» кусок льда съехал с крыши стадиона и упал на грузовик с рабочими. Находившиеся в кабине люди получили травмы, трое из них были госпитализированы. Судя по попавшим в сеть кадрам, глыба льда деформировала кабину грузовика.

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      Александра Качан
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