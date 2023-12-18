В Петербурге глыба льда упала на кабину с рабочими

В Санкт-Петербурге у «СКА-Арены» льдина упала на грузовик с рабочими

В Санкт-Петербурге у «СКА-Арены» кусок льда упал на кабину грузовика, в которой находились рабочие. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка».

Лед съехал с крыши стадиона, расположенного в Московском районе. Находящиеся в кабине рабочие получили травмы, трех человек госпитализировали. В настоящее время их состояние уточняется.

На опубликованных кадрах видно, что лед продолжается сыпаться на грузовик, у которого уже деформирована кабина.

Ранее 18 декабря в Петербурге от упавшего на голову льда пострадал местный житель. Инцидент произошел в Мучном переулке. Мужчине помогли прохожие, его госпитализировали.

Также сообщалось, что 17 декабря возле дома в Калининском районе Петербурга лед упал на 31-летнего дворника, мужчина не выжил.