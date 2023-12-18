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17:14, 18 декабря 2023Среда обитания

В Петербурге на голову мужчине обрушился лед с крыши

В Санкт-Петербурге гора замерзшего снега упала на прохожего

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге в Мучном переулке на прохожего упал замерзший снег с крыши, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что мужчине помогли прохожие. Пострадавшего увезли на скорой. На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина идет по улице, затем на голову ему падает лед со снегом. В результате пострадавший падает, к нему начинают подбегать прохожие.

Отмечается, что прохожие, которые донесли мужчину на скорой, сами чуть не получили травмы. Тротуар, на котором получил травму мужчина, был усыпан льдом, который недавно обрушился с крыши.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 31-летний дворник не выжил после обрушения на него сосульки. ЧП произошло около 10 часов утра в Калининском районе города.

Ранее синоптики предупредили россиян о том, что подтаявший из-за оттепели снег может как поверить деревья и автомобили, так и травмировать пешеходов.

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      Мария Черкасова
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