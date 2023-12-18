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15:02, 18 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасном снеге

«Метеовести»: подтаявший снег стал опасным

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Подтаявший снег может представлять опасность для россиян. Об этом граждан предупредили специалисты центра погоды «Фобос», передают «Метеовести».

Снег, лежащий на крышах жилых домов и других строений, стал опасным из-за повышения температуры воздуха. Эксперты напоминают, что при внезапном сходе большие массы влажных и тяжелых осадков могут не только повредить деревья и автомобили, но также травмировать пешеходов.

Ранее стало известно, что в Россию придет экстремальное тепло. Аномально высокие для текущего периода температуры ожидаются на юге страны, на берегах Средней Волги и Северо-Западе, а также в Центральной России.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что оттепель в Москве продлится практически до конца недели. Температура в столице будет оставаться положительной вплоть до субботы, 23 декабря.

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      Александра Качан
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