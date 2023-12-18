«Метеовести»: в Россию придет экстремальное тепло

Жителям некоторых частей России стоит ожидать прихода экстремального тепла на грядущей неделе. Такой прогноз сделали специалисты центра «ФОБОС», передают «Метеовести».

«На юг России вновь станет поступать хорошо прогревшийся воздух, так что осадки в регионе перейдут в небольшие дожди, а показания термометров даже превысят уровень климатической нормы», — рассказали эксперты. Потепление также будет наблюдаться на берегах Средней Волги и Северо-Западе. Отмечается, что более высокие температуры обойдут только Заполярье.

В Центральную Россию пробьется поток атлантического тепла «и зима приобретет еврохарактер». В будни ожидаются небольшие осадки, дневная температура составит от нуля до пяти градусов тепла. В Москве температурный режим более чем на пять градусов превысит уровень климатической нормы. Днем столбик термометра поднимется до плюс одного-трех градусов, а во вторник и среду — еще на пару градусов выше.

Ранее сообщалось, что из-за циклона «Ваня» в Москве появились самые высокие за последние 150 лет сугробы.