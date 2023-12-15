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10:31, 15 декабря 2023Среда обитания

«Ваня» намел в Москве самые сильные почти за 150 лет сугробы

Синоптик Тишковец: в Москве намело самые сильные почти за 150 лет сугробы

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Под влиянием циклона «Ваня» высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — поделился информацией синоптик.

Специалист отметил, что к 9 утра пятницы, 15 декабря, высота сугробов на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме 15 сантиметров — это самый высокий показатель по столице. Он добавил, что с учетом того, что в течение дня ожидается снегопад, в результате которого выпадет до трех миллиметров осадков, в концу дня в городе образуются полуметровые сугробы.

Днем ранее Тишковец заявил, что Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за циклона «Ваня». По его информации, всего в период с 21 часа четверга до 9 утра пятницы в городе выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30 процентов от месячной нормы.

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      Полина Кислицына
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