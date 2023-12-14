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11:57, 14 декабря 2023Среда обитания

Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

Синоптик Тишковец: Москву ждет обложной снегопад и сугробы до 55 см из-за «Вани»

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за циклона «Ваня». Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня», вечером в четверг, 14 декабря, ожидается заметное ухудшение погоды. На Москву обрушатся обложные снегопады, а видимость ночью будет снижаться до 200-700 метров, что вызовет всплеск числа ДТП на дорогах и проблемы с авиасообщением. Всего в период с 21 часа четверга до 9 утра пятницы, 15 декабря, в городе выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30 процентов от месячной нормы. «Вероятен повтор суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 миллиметра», — рассказал эксперт.

Что касается сугробов, то на данный момент их высота в столице варьируется от 31 до 40 сантиметров — это в 2-2,5 раза больше климатической нормы, характерной для этого периода. Тишковец отметил, что местами по городу после обложных снегопадов высота снежного покрова достигнет небывалых показателей. На метеостанции МГУ она может составить до 50-55 сантиметров. Таким образом будет побит рекорд сугробов более чем вековой давности — в 1919 году параметр находился на уровне в 32 сантиметра.

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Из-за снежных заносов и переметов на проезжей части специалист порекомендовал автомобилистам в пятницу утром пересесть с личного транспорта на общественный. Он добавил, что снегопады ослабеют лишь к заходу солнца и полностью прекратятся вечером того же дня.

Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин заявил, что обильные снегопады, наблюдающиеся сейчас в России, считаются нормой и никак не связаны с изменением климата.

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      Полина Кислицына
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