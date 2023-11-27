Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

Губернатор Воробьев заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде в Москве и области

В конце прошлой недели россиян предупредили об аномальном похолодании, а на выходных некоторые регионы замело снегом. 26 ноября синоптики рассказали, что на Москву обрушится «черная метель» — погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. К понедельнику на улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов.

Снегопад в Москве стал самым мощным за 40 лет

Вечером в воскресенье, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о сильном снегопаде в ночь на понедельник с особенно интенсивными осадками ранним утром. Синоптики прогнозировали, что прирост снежного покрова к утру составит 16 сантиметров, а к ночи вторника выпадет еще 4 сантиметра снега. Горожан призвали отказаться от поездок на личном транспорте и быть внимательнее на улице.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

27 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что прошедший в Москве и области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет. Сложнее всего очистить дороги оказалось в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске. Сейчас в эти районы перебрасывают дополнительную коммунальную технику. Снежный покров оказался больше ожидаемого — по словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, высота сугробов превысила 20 сантиметров.

Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3000 человек, больше 2000 единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту Андрей Воробьев глава Московской области

В приходе «черной метели» виноват Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря. Синоптики отмечают, что жителям столицы не стоит ждать скорого исчезновения снега. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпавший в Москве снег с большой долей вероятности продержится до весны. Согласно прогнозам, в Москве будет наблюдаться морозный декабрь, а в январе и феврале случатся обильные снегопады. Количество осадков может в полтора раза превысить климатическую норму.

Причем «черная метель» настигла не только столицу — аналогичные погодные условия в Ярославской, Костромской, Вологодской и Владимирской областях. Метеорологи предупреждают, что такое бывает раз в полвека и характерно больше для Крайнего Севера.

Жители Подмосковья оказались заперты в районе, а российские туристы — в аэропорту

Из-за непогоды российским туристам, отправляющимся на Пхукет, пришлось ждать вылета из московского аэропорта Внуково более восьми часов. Рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Таиланд в 1:00 27 ноября, однако из-за метели его задержали до 8:00.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители подмосковного Ленинского городского округа также испытывают неудобство из-за выпавшего снега. Они не могут выехать из района из-за сильного снегопада. На местных улицах образовалась большая очередь из пассажиров. Очевидцы рассказали, что нерасчищенные дороги мешают общественному транспорту обеспечить оперативный вывоз граждан к метро.

Некоторые россияне обрадовались снегу

Впрочем, некоторые россияне радуются обилию осадков. Так, жители Екатеринбурга воспользовались возможностью и продолжили начатый в начале месяца тренд, продолжив строить пенисы из снега. Студенты слепили четырехметровую скульптуру напротив корпуса Уральского федерального университета на проспекте Ленина. Авторы снеговика не пожалели времени и потратили на лепку около четырех часов. Однако когда фигура была готова, приехавшие на место сотрудники Росгвардии заставили авторов разрушить работу.

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Один из жителей Ачинска в Красноярском крае также придумал нестандартный способ развлечься зимой. Он прокатился на сноуборде с кальяном в руке. На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина едет по заснеженной дороге, при этом в одной руке он держит кальян, а в другой — трос, привязанный к автомобилю, и шланг от курительного прибора. Россиянин курит на ходу. Едущая за экстремалом машина мигает ему фарами.

В один момент сноубордист не смог удержать равновесие из-за ямы на дороге и упал вместе с кальяном. По информации источника, россиянин не пострадал, однако видео заинтересовало сотрудников ГИБДД, которые будут решать вопрос о его наказании.

Шторм века в Крыму подходит к концу

Тем временем мощный ураган, который обрушился на северо-западное побережье Крыма, постепенно утихает. По оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прошедший на полуострове шторм стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Пик шторма, при котором скорость ветра достигала 40 метров в секунду, пройден, рассказал председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

По его словам, регион пережил «конкретный армагеддон». Штормовой ветер в регионе хоть и остается, но порывы становятся слабее. Приблизительно 400 тысяч жителей полуострова остаются без света. Власти приступили к оценке ущерба.