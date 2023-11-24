Жителей нескольких регионов предупредили об аномальном похолодании

Вильфанд: в Тверскую и Ярославскую области придет аномальное похолодание

В ближайшие дни морозы до 19-25 градусов ожидаются в регионах Северо-Западного федерального округа. Аномальное похолодание также прогнозируется в Тверской и Ярославской области, Приморском, Хабаровском краях и на Сахалине. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик пояснил, что когда температура воздуха зимой ниже нормы на семь и более градусов, это считается опасным метеорологическим явлением. В ближайшие дни такие аномалии ожидаются в Северо-Западном федеральном округе. Например, в Архангельской области температура будет ниже нормы на 13-15 градусов с 25 по 27 ноября, то есть столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.

В Мурманской области 26-27 ноября прогнозируются морозы до 23 градусов, что на 12-13 градусов ниже нормы. Аналогичное похолодание ожидается в Карелии, Ненецком автономном округе.

По словам Вильфанда, в Ленинградской области с 25 по 27 ноября морозы будут достигать 15-19 градусов, что на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

В Тверской и Ярославской областях аномальное похолодание ожидается 25-26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — похолодает до 12-15 градусов мороза. На Сахалине в этот период температура воздуха будет достигать минус 20, что также на 6-7 градусов ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве прогнозируются ледяной дождь и сильная гололедица на дорогах. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, причиной такой погоды станет южный циклон, который спровоцирует повышение температуры в городе и выпадение большого количества осадков в понедельник, 27 ноября.