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13:11, 23 ноября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о ледяном дожде и гололедице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В начале следующей недели в Москве прогнозируются ледяной дождь и сильная гололедица на дорогах. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам синоптика, причиной такой погоды станет южный циклон, который спровоцирует повышение температуры в городе и выпадение большого количества осадков в понедельник, 27 ноября. Что касается температуры, то в тот день она перейдет через ноль градусов. «Поэтому в понедельник вероятность столкнуться с гололедицей на дорогах и с десятибалльными пробками в Москве очень-очень велика», — предостерег эксперт.

В пятницу и субботу, 23 и 24 ноября, добавил Шувалов, в столице прогнозируются снегопады. На столбике термометра москвичи увидят слабоотрицательные значения.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы потепление, которое начнется в пятницу и продлится несколько дней.

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      Полина Кислицына
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