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07:57, 23 ноября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали потепление

Метеоролог Вильфанд пообещал потепление в Московском регионе в пятницу

Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

В Московский регион в пятницу, 24 ноября, придет потепление. Менее холодную погоду его жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам метеоролога, в пятницу столбик термометра в столичном регионе поднимется примерно на четыре градуса до минус одного-двух градусов Цельсия. «Погода начнет меняться в четверг, а в пятницу температура начнет повышаться. Днем будет уже минус два-четыре градуса в столице и минус один-шесть градусов по области», — рассказал он. Далее потепление продолжится, и дневная температура в субботу составит от минус двух до нуля градусов, после чего стоит ждать небольшого ее снижения, до минус одного-шести градусов.

Вильфанд отметил, что самым теплым из ближайших дней станет понедельник, 27 ноября, когда воздух прогреется до минус трех — плюс двух градусов Цельсия. «Такой температурной фон как раз близок к норме — по климату должно быть около 0 градусов. Но после понедельника опять понижение температуры, но сильных морозов не ожидаем», — добавил эксперт.

Днем ранее стало известно, что москвичам пообещали снежную неделю с 27 ноября.

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      Полина Кислицына
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