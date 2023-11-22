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16:02, 22 ноября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали снежную неделю

Синоптик Ильин: неделя с 27 ноября в Москве и области будет снежной

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

Неделя, которая начнется с 27 ноября, будет снежной. Такую погоду жителям Москвы и области пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишут «Известия».

Наиболее сильные снегопады ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, отметил метеоролог. Во вторник осадки прекратятся. «В среду скорее всего обойдется без существенных осадков весь день, и к вечеру начнется небольшой снег, который скорее всего продолжится и в четверг днем», — спрогнозировал Ильин.

Ранее метеоролог Тишковец предупредил жителей столицы о затяжном снегопаде в четверг, 23 ноября. После метели в городе образуется снежный покров в два-три сантиметра, в пятницу он достигнет восьми сантиметров, а в выходные — десяти сантиметров.

Синоптик также рассказал, что к Новому году снежный покров в Москве может достигать 20 сантиметров. Тишковец добавил, что жителей столицы ожидает по-зимнему морозный декабрь, а в январе и феврале случатся обильные снегопады — количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму.

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      Нина Ташевская
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