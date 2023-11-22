Москвичам рассказали о количестве снега к Новому году

Синоптик Тишковец: к Новому году сугробы в Москве достигнут 20 сантиметров

К Новому году сугробы в Москве могут достигать 20 сантиметров. О количестве снега в столице в зимние праздники рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни сугробы в городе будут расти с опережением климатического графика почти на месяц. Жителей столицы ожидает по-зимнему морозный декабрь, а в январе и феврале случатся обильные снегопады — количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму, спрогнозировал синоптик.

«Есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве примерно около 20 сантиметров», — заключил Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил жителей столицы о затяжном снегопаде в четверг, 23 ноября. После метели в городе образуется снежный покров в два-три сантиметра, в пятницу он достигнет восьми сантиметров, а в выходные — десяти сантиметров.